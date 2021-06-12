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Christian Eriksen kimdir, kaç yaşında? Christian Eriksen öldü mü, sağlık durumu nasıl?

Danimarka’nın yıldız oyuncusu Christian Eriksen bugünkü Danimarka-Finlandiya maçında yere yığıldı. Sahada kendisine kalp masajı yapılan Christian Eriksen'in sağlık durumu merak ediliyor. Peki Christian Eriksen kimdir, kaç yaşında? Christian Eriksen'in sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde.

Christian Eriksen kimdir, kaç yaşında? Christian Eriksen öldü mü, sağlık durumu nasıl?

EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka - Finlandiya maçı sırasında Christian Eriksen'in kalbi durdu. Korku dolu anların yaşandığı saniyelerde yerinden kalkamayan Eriksen'e ilk olarak sahaya gelen sağlık görevlileri müdahale etti. Maçın askıya alındığı bildirilirken futbolcunun sağlık durumu merak ediliyor. Peki Christian Eriksen kimdir, kaç yaşında? Christian Eriksen'in sağlık durumu nasıl? İşte son gelişmeler...

CHRİSTİAN ERİKSEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 

Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen 29 yaşındadır.

Christian Eriksen kimdir, kaç yaşında? Christian Eriksen'in sağlık durumu nasıl?

CHRİSTİAN ERİKSEN ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Müsabakanın 45. dakikasında aniden yere yığılan 29 yaşındaki futbolcuya ilk olarak sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Genç oyuncu ardından sağlık ekipleri tarafından sedye ile ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Christian Eriksen kimdir, kaç yaşında? Christian Eriksen'in sağlık durumu nasıl?

Eriksen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Yıldız oyuncunun bilincinin açık ve hayatı fonksiyonlarının yerinde olduğu belirtildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Eriksen hakkında yeni gelişmeler geldikçe haberimizde yer verilecektir. 

Christian Eriksen kimdir, kaç yaşında? Christian Eriksen öldü mü, sağlık durumu nasıl?

Evli ve 1 çocuk sahibi futbolcunun eşi de o korku dolu anlarda sahaya atladı.

Christian Eriksen kimdir, kaç yaşında? Christian Eriksen öldü mü, sağlık durumu nasıl?

Öte yandan UEFA, Danimarka - Finlandiya maçını askıya aldığını duyurdu. 

İşte Eriksen'in sahadan çıkarıldığı o anlara ait görüntüler;

Christian Eriksen kimdir, kaç yaşında? Christian Eriksen'in sağlık durumu nasıl?Christian Eriksen kimdir, kaç yaşında? Christian Eriksen'in sağlık durumu nasıl?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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