Christian Eriksen kimdir, kaç yaşında? Christian Eriksen öldü mü, sağlık durumu nasıl?

EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka - Finlandiya maçı sırasında Christian Eriksen'in kalbi durdu. Korku dolu anların yaşandığı saniyelerde yerinden kalkamayan Eriksen'e ilk olarak sahaya gelen sağlık görevlileri müdahale etti. Maçın askıya alındığı bildirilirken futbolcunun sağlık durumu merak ediliyor. Peki Christian Eriksen kimdir, kaç yaşında? Christian Eriksen'in sağlık durumu nasıl? İşte son gelişmeler...

CHRİSTİAN ERİKSEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen 29 yaşındadır.

CHRİSTİAN ERİKSEN ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Müsabakanın 45. dakikasında aniden yere yığılan 29 yaşındaki futbolcuya ilk olarak sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Genç oyuncu ardından sağlık ekipleri tarafından sedye ile ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eriksen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Yıldız oyuncunun bilincinin açık ve hayatı fonksiyonlarının yerinde olduğu belirtildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Eriksen hakkında yeni gelişmeler geldikçe haberimizde yer verilecektir.

Evli ve 1 çocuk sahibi futbolcunun eşi de o korku dolu anlarda sahaya atladı.

Öte yandan UEFA, Danimarka - Finlandiya maçını askıya aldığını duyurdu.

İşte Eriksen'in sahadan çıkarıldığı o anlara ait görüntüler;