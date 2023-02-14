Christian Fassnacht kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Fassnacht Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Fassnacht adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Fassnacht Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Fassnacht 11 Kasım 1993 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Fassnacht Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Christian Fassnacht, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BSC Young Boys futbol takımında oynamaktadır. BSC Young Boys takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Christian Fassnacht'nin BSC Young Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Christian Fassnacht Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fassnacht16/

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Christian Fassnacht Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Christian Fassnacht isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Christian Fassnacht Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Fassnacht futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Red Star Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Red Star ZH

1 Temmuz 2010 yılında FC Thalwil

1 Temmuz 2014 yılında FC Tuggen

31 Aralık 2014 yılında FC Thalwil

1 Ocak 2015 yılında FC Winterthur

1 Temmuz 2016 yılında FC Thun

1 Temmuz 2017 yılında BSC Young Boys

Christian Fassnacht Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Fassnacht şuan BSC Young Boys takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Christian Fassnacht Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Thalwil, FC Zürich, FC Red Star Zürich

İsviçre takımında 16 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 4 gol atmıştır.

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