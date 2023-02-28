Christian Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Flores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Flores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Flores 12 Ocak 2001 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Christian Martín Flores Córdova şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Flores Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Domenica Sports Argentina yapmaktadır. Christian Flores, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christian Flores'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Christian Flores Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/christian.flores6/

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http://www.facebook.com/cristhian.florescordova

Christian Flores Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Flores isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Christian Flores Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Flores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Universitario

30 Mart 2022 yılında Dep. Coopsol

31 Aralık 2022 yılında Universitario

1 Ocak 2023 yılında Dep. Municipal

Christian Flores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Flores şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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