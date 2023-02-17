Christian Friedrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Friedrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Friedrich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Friedrich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Friedrich 15 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Friedrich Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Christian Friedrich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Friedrich'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Christian Friedrich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Friedrich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Friedrich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Friedrich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Bröndby IF U17

1 Temmuz 2020 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2022 yılında Bröndby IF

31 Ağu 2022 yılında Fremad Amager

30 Haziran 2023 yılında Bröndby IF

Christian Friedrich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Friedrich şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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