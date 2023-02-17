Christian Fruchtl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Fruchtl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Fruchtl kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christian Fruchtl ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christian Fruchtl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Fruchtl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Fruchtl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Fruchtl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Fruchtl 28 Ocak 2000 tarihinde Bischofsmais şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Fruchtl Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talcon Management yapmaktadır. Christian Fruchtl, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Fruchtl'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Christian Fruchtl Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chrisfruechtl/

http://www.facebook.com/ChristianFruechtl.CF1/

Christian Fruchtlboyu ve yaşı kaç

Christian Fruchtl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Fruchtl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Christian Fruchtl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Fruchtl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında B. Münih Alt.

1 Temmuz 2015 yılında FC Bayern U16

1 Ocak 2016 yılında FC Bayern U17

1 Ocak 2017 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2017 yılında Bayern

24 Ağu 2020 yılında Nürnberg

30 Haziran 2021 yılında Bayern

1 Temmuz 2022 yılında Austria Wien

Christian Fruchtl kimdir

Christian Fruchtl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Fruchtl şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Bischofsmais, SpVgg Grün-Weiß Deggendorf (-2014), FC Bayern München (2014-2017)

Christian Fruchtl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U20 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 10 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 1 numaralı formasıyla 12 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 12 numaralı formasıyla 22 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 12 numaralı formasıyla 23 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Christian Fruchtl nereli

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