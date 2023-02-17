Christian Gammelgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Gammelgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Gammelgaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Gammelgaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Gammelgaard 10 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Christian William Gammelgaard Grøndal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Gammelgaard Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Christian Gammelgaard, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Gammelgaard'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Christian Gammelgaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Gammelgaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Gammelgaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Gammelgaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Vejle BK U19

1 Ocak 2022 yılında Vejle BK

Christian Gammelgaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Gammelgaard şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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