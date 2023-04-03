Christian Georgi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Georgi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Georgi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christian Georgi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christian Georgi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Christian Bjerring Georgi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christian Georgi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christian Georgi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Viborg FF U19 futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF U19 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christian Georgi'nin Viborg FF U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Christian Georgi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christian Georgi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Eastside Viborg
1 Ocak 2021 yılında Ikast FS Youth
1 Temmuz 2022 yılında Viborg FF II
1 Ocak 2023 yılında Viborg FF U19
Christian Georgi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christian Georgi şuan Viborg FF U19 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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