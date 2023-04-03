Christian Georgi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Georgi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Christian Georgi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christian Georgi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.