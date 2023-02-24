Christian Gomis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Gomis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Gomis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Gomis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Gomis 25 Ağustos 1998 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 2,02 m boyundadır. Senegal,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Gomis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MYG Invest yapmaktadır. Christian Gomis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budapest Honvéd FC futbol takımında oynamaktadır. Budapest Honvéd FC takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Gomis'nin Budapest Honvéd FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Christian Gomis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Gomis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Gomis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Gomis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında EF Bastia

1 Temmuz 2019 yılında Paris SG B

2 Ekim 2020 yılında Lok. Plovdiv

28 Temmuz 2022 yılında Honvéd

Christian Gomis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Gomis şuan Budapest Honvéd FC takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

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