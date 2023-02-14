Christian Herc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Herc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Herc kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christian Herc ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Christian Herc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Herc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christian Herc

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Herc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Herc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Herc 30 Eylül 1998 tarihinde Levice şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Slovakya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Christián Herc şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Herc Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PAVLOVIC SPORTS yapmaktadır. Christian Herc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Christian Herc'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Hercboyu ve yaşı kaç

Christian Herc Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Christian Herc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.90 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Christian Herc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Herc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Wolves U18

1 Temmuz 2016 yılında Wolves U21

27 Ocak 2018 yılında Dunajska Streda

30 Haziran 2019 yılında Wolves U21

1 Temmuz 2019 yılında Viktoria Plzen

24 Ağu 2020 yılında Wolves U21

25 Ağu 2020 yılında Karvina

30 Haziran 2021 yılında Wolves U21

1 Temmuz 2021 yılında Grasshoppers

Christian Herc kimdir

Christian Herc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Herc şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Christian Herc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovakya takımında 20 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 4 gol atmıştır.

Slovakya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Christian Herc nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Son Haberler
Giotto Morandi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giotto Morandi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giotto Morandi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giotto Morandi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sang Bin Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Bin Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sang Bin Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Bin Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leonardo Uka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Uka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leonardo Uka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Uka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filipe De Carvalho Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filipe De Carvalho Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filipe De Carvalho Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filipe De Carvalho Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
123 saat sonra enkazdan çıkarılan Melisa Ülkü yürekleri dağladı! Sözleri kalplere oturdu!
123 saat sonra enkazdan çıkarılan Melisa Ülkü yürekleri dağladı! Sözleri kalplere oturdu!
Gaspar Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaspar Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?