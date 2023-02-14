Christian Herc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Herc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Herc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Herc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Herc 30 Eylül 1998 tarihinde Levice şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Slovakya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Christián Herc şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Herc Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PAVLOVIC SPORTS yapmaktadır. Christian Herc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Christian Herc'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Herc Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Christian Herc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.90 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Christian Herc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Herc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Wolves U18

1 Temmuz 2016 yılında Wolves U21

27 Ocak 2018 yılında Dunajska Streda

30 Haziran 2019 yılında Wolves U21

1 Temmuz 2019 yılında Viktoria Plzen

24 Ağu 2020 yılında Wolves U21

25 Ağu 2020 yılında Karvina

30 Haziran 2021 yılında Wolves U21

1 Temmuz 2021 yılında Grasshoppers

Christian Herc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Herc şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Christian Herc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya takımında 20 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 4 gol atmıştır.

Slovakya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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