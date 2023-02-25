Christian İntsoen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian İntsoen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian İntsoen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian İntsoen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian İntsoen 21 Haziran 1999 tarihinde Bertoua şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Christian M'pomézok şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian İntsoen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Smorgon futbol takımında oynamaktadır. FK Smorgon takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Christian İntsoen'nin FK Smorgon ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian İntsoen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/christian_mpomez/

Christian İntsoen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian İntsoen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian İntsoen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian İntsoen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Eding Sport FC

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

5 Şubat 2020 yılında Krumkachi

1 Ocak 2021 yılında FK Smorgon

Christian İntsoen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian İntsoen şuan FK Smorgon takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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