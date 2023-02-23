Christian İrobiso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian İrobiso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian İrobiso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian İrobiso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian İrobiso 28 Mayıs 1993 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Nijerya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Okechukwu Christian Irobiso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian İrobiso Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAO yapmaktadır. Christian İrobiso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christian İrobiso'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Christian İrobiso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian İrobiso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian İrobiso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian İrobiso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Paços Ferreira

1 Temmuz 2012 yılında União Madeira

1 Ocak 2013 yılında Paços Ferreira

1 Ocak 2014 yılında FK Senica

1 Temmuz 2014 yılında Jihlava

9 Ocak 2015 yılında Farense

1 Temmuz 2016 yılında Cova Piedade

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

7 Ağustos 2017 yılında Farense

2 Eylül 2020 yılında Varzim

8 Temmuz 2021 yılında Gaz Metan

12 Mart 2022 yılında FC Dinamo

4 Temmuz 2022 yılında Petrolul

Christian İrobiso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian İrobiso şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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