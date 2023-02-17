Christian Jakobsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Jakobsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Jakobsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Jakobsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Jakobsen 27 Mart 1993 tarihinde Copenhagen şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Jakobsen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Christian Jakobsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hvidovre IF futbol takımında oynamaktadır. Hvidovre IF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Jakobsen'nin Hvidovre IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Jakobsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Jakobsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Jakobsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Jakobsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Hvidovre IF Alt

1 Temmuz 2010 yılında Hvidovre IF U19

1 Temmuz 2012 yılında Hvidovre

1 Ocak 2015 yılında FC Roskilde

1 Temmuz 2015 yılında Bröndby IF

28 Ocak 2017 yılında SönderjyskE

3 Ağu 2020 yılında Lyngby BK

1 Temmuz 2022 yılında Hvidovre

Christian Jakobsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Jakobsen şuan Hvidovre IF takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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