Christian Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Jensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Jensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christian Jensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christian Jensen 25 Ekim 2002 tarihinde Vitacura şehrinde doğmuştur. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Christian Santiago Jensen Correa şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christian Jensen Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Universidad Católica U19 futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Christian Jensen'nin CD Universidad Católica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Christian Jensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christian Jensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christian Jensen şuan CD Universidad Católica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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