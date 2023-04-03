Christian Joel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Joel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Joel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Joel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Joel 9 Temmuz 1999 tarihinde La Habana şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Küba,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Christian Joel Sánchez Leal şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Joel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christian Joel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo B futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo B takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Joel'nin Celta Vigo B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Joel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Joel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Christian Joel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Joel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sporting Juv. A

1 Temmuz 2017 yılında Sporting B

1 Temmuz 2019 yılında Sporting Gijón

27 Ağustos 2021 yılında AEK Larnaca

30 Haziran 2022 yılında Sporting Gijón

19 Ağustos 2022 yılında Celta Vigo B

30 Haziran 2023 yılında Sporting Gijón

Christian Joel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Joel şuan Celta Vigo B takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sporting Gijon

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.