Christian Kalenga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Kalenga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Kalenga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christian Kalenga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christian Kalenga 30 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Christian Kalenga Ka Mpuluka şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christian Kalenga Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Jeunesse Esch futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Esch takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Kalenga'nin Jeunesse Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Christian Kalenga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christian Kalenga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Jeunesse II
1 Temmuz 2022 yılında Jeunesse Esch
Christian Kalenga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christian Kalenga şuan Jeunesse Esch takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Eendracht Aalst (bis 2018)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.