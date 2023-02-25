Christian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian 14 Haziran 1989 tarihinde Belém do Pará şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Christian da Silva Fiel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christian, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Christian'nin Sabah FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/christian.fiel/

Christian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Christian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Carajás

31 Aralık 2009 yılında Tuna Luso

1 Ocak 2010 yılında Goiatuba-GO

1 Ocak 2011 yılında ASEEV

1 Ocak 2012 yılında Castanhal

1 Temmuz 2012 yılında Queimados FC

1 Ocak 2013 yılında Anápolis-GO

1 Temmuz 2013 yılında APOEL Nikosia

8 Ocak 2014 yılında Anápolis-GO

1 Temmuz 2014 yılında CFR Cluj

1 Ocak 2015 yılında Nacional

30 Haziran 2015 yılında CFR Cluj

8 Temmuz 2015 yılında Paços Ferreira

28 Temmuz 2017 yılında Nacional

30 Haziran 2018 yılında Paços Ferreira

1 Temmuz 2019 yılında Feirense

31 Ağustos 2020 yılında Casa Pia

31 Ağustos 2021 yılında Coimbra

10 Kasım 2021 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2022 yılında Sabah FK

Christian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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