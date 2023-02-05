Christian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian 19 Aralık 2000 tarihinde Jundiaí şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Christian Roberto Alves Cardoso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Christian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 1 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Christian'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christian Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Christian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Christian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Nisan 2019 yılında Juventude

23 Ağu 2019 yılında Athletico U20

1 Eylül 2019 yılında Athletico-PR

Christian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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