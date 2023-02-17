Christian Klem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Klem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Klem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Klem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Klem 21 Nisan 1991 tarihinde Graz şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Klem Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christian Klem, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Christian Klem'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Klem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Klem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Klem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Klem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2001 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2005 yılında Sturm Graz U15

1 Temmuz 2006 yılında Sturm U17

1 Temmuz 2007 yılında Sturm Graz II

1 Ocak 2009 yılında Sturm Graz

1 Temmuz 2016 yılında Wolfsberger AC

31 Ağu 2018 yılında SV Lafnitz

20 Ocak 2019 yılında FC Wacker

1 Temmuz 2019 yılında TSV Hartberg

Christian Klem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Klem şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Christian Klem Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

GSV Wacker ab März 1998, Sturm Graz

Avusturya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 18 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 5 gol atmıştır.

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