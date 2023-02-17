Christian Kohler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Kohler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Kohler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Kohler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Kohler 10 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Christian Thobo Køhler şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Kohler Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Christian Kohler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christian Kohler'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christian Kohler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Kohler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Kohler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Kohler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2015 yılında Nordsjaelland

14 Temmuz 2017 yılında FC Helsingör

15 Temmuz 2019 yılında Trelleborg

5 Ekim 2020 yılında Esbjerg fB

25 Mart 2021 yılında Valur

17 Şubat 2022 yılında ÍA Akranes

30 Ocak 2023 yılında Fremad Amager

Christian Kohler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Kohler şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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