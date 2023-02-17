Christian Konan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Konan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Konan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Konan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Konan 12 Temmuz 1999 tarihinde Varese şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İtalya,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Christian Anderson Konan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Konan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSA yapmaktadır. Christian Konan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapperswil-Jona futbol takımında oynamaktadır. FC Rapperswil-Jona takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Konan'nin FC Rapperswil-Jona ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Christian Konan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Konan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Konan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Konan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında G. Bordeaux B

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

12 Temmuz 2019 yılında Panathinaikos

4 Eylül 2019 yılında APO Levadiakos

31 Ocak 2020 yılında Panathinaikos

9 Şubat 2021 yılında Logroñés Prom.

28 Temmuz 2021 yılında Etoile Carouge

1 Temmuz 2022 yılında Rapperswil-Jona

Christian Konan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Konan şuan FC Rapperswil-Jona takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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