Christian Kouakou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Kouakou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Kouakou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Kouakou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Kouakou 20 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsveç,Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Onil Christian Kouakou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Kouakou Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Christian Kouakou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Sirius futbol takımında oynamaktadır. IK Sirius takımına 12 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Christian Kouakou'nin IK Sirius ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Kouakou Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Christian Kouakou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Kouakou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Kouakou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2011 yılında AIK

31 Ağu 2012 yılında Akropolis

30 Kasım 2012 yılında AIK

2 Nisan 2013 yılında Mjällby AIF

4 Haziran 2013 yılında AIK

13 Ocak 2014 yılında Brommapojkarna

1 Ocak 2017 yılında Nyköping

7 Ağu 2018 yılında Brage

29 Temmuz 2020 yılında IFK Göteborg

12 Ocak 2021 yılında Sirius

Christian Kouakou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Kouakou şuan IK Sirius takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Christian Kouakou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AIK Solna (-2011)

İsveç U19 takımında 9 numaralı formasıyla 19 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 5 gol atmıştır.

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