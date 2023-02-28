Christian Legbo Ouguehi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Legbo Ouguehi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Legbo Ouguehi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christian Legbo Ouguehi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christian Legbo Ouguehi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Legbo Ouguehi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Legbo Ouguehi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Legbo Ouguehi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Legbo Ouguehi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Legbo Ouguehi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Legbo Ouguehi 30 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Christian Dimitri Legbo Ouguehi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Legbo Ouguehi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christian Legbo Ouguehi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Inter Turku futbol takımında oynamaktadır. FC Inter Turku takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Christian Legbo Ouguehi'nin FC Inter Turku ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Christian Legbo Ouguehi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Legbo Ouguehi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Christian Legbo Ouguehi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Legbo Ouguehi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında RC Abidjan

24 Eylül 2021 yılında Ararat Yerevan

11 Şubat 2023 yılında FC Inter

Christian Legbo Ouguehi kimdir

Christian Legbo Ouguehi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Legbo Ouguehi şuan FC Inter Turku takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Christian Legbo Ouguehi nereli

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