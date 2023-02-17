Christian Lichtenberger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Lichtenberger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Lichtenberger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Lichtenberger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Lichtenberger 12 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Lichtenberger Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Christian Krenn MSc yapmaktadır. Christian Lichtenberger, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Lafnitz futbol takımında oynamaktadır. SV Lafnitz takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Christian Lichtenberger'nin SV Lafnitz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Lichtenberger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Lichtenberger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Christian Lichtenberger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Lichtenberger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Dietach Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Dietach

1 Temmuz 2017 yılında Vorwärts Steyr

30 Haziran 2018 yılında Dietach

1 Temmuz 2018 yılında Vorwärts Steyr

1 Temmuz 2019 yılında SV Lafnitz

27 Ağu 2020 yılında SKU Amstetten

1 Temmuz 2021 yılında SV Lafnitz

Christian Lichtenberger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Lichtenberger şuan SV Lafnitz takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ATSV Vorwärts Steyr (2002-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.