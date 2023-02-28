Christian Limousin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Limousin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Limousin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Limousin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Limousin 29 Kasım 1991 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Christian Gonzalo Limousin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Limousin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christian Limousin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Christian Limousin'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christian Limousin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/christianlimousin/

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Christian Limousin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Limousin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Christian Limousin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Limousin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Ferro

1 Temmuz 2016 yılında Almagro

1 Temmuz 2018 yılında Gimnasia (J)

7 Şubat 2019 yılında Técnico U.

8 Temmuz 2019 yılında Almagro

11 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2021 yılında AD Cantolao

Christian Limousin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Limousin şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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