Christian Mangala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Mangala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Mangala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Mangala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Mangala 30 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Mangala Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportstar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Mangala'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christian Mangala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Mangala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Mangala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Mangala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında US Mondorf-Les-Bains II

1 Temmuz 2022 yılında US Mondorf

Christian Mangala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Mangala şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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