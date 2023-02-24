Christian Manrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Manrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Manrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Manrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Manrique 2 Ekim 1998 tarihinde Móstoles şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Christian Manrique Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Manrique Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Talent Group yapmaktadır. Christian Manrique, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Manrique'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Christian Manrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Manrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Manrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Manrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Rayo B

12 Temmuz 2018 yılında Omonia Lefkoşa

12 Temmuz 2020 yılında Olympiakos N.

19 Temmuz 2022 yılında Debrecen

Christian Manrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Manrique şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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