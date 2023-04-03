Christian Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Martinez 13 Ekim 2000 tarihinde A Coruña şehrinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Christian Martínez Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Martinez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Lugo B Polvorín futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo B Polvorín takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Christian Martinez'nin CD Lugo B Polvorín ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2018 yılında Lugo Juvenil A

1 Temmuz 2019 yılında Lugo Polvorín

10 Ağustos 2021 yılında CF La Nucía

26 Ocak 2022 yılında Lugo Polvorín

27 Ocak 2022 yılında Bergantiños FC

30 Haziran 2022 yılında Lugo Polvorín

Christian Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Martinez şuan CD Lugo B Polvorín takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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