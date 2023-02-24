Christian Mba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Mba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Mba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christian Mba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christian Mba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Mba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Mba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Mba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Mba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Mba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Mba 12 Ekim 1999 tarihinde Asaba şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Mba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Management LLC yapmaktadır. Christian Mba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christian Mba'nin FK Partizani ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Christian Mba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Mba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Christian Mba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Mba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Şubat 2022 yılında KF Trepca 89

29 Ocak 2023 yılında FK Partizani

Christian Mba kimdir

Christian Mba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Mba şuan FK Partizani takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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Christian Mba nereli

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