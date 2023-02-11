Christian Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christian Moreno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christian Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christian Moreno

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Moreno 27 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Moreno Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christian Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Moreno'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christian Morenoboyu ve yaşı kaç

Christian Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Christian Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Christian Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2016 yılında Defensa

31 Aralık 2016 yılında Boca Juniors II

5 Eylül 2017 yılında Def. Belgrano

30 Haziran 2018 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2018 yılında Def. Belgrano

1 Temmuz 2019 yılında Acassuso CF

1 Şubat 2021 yılında Deportivo Armenio

3 Şubat 2022 yılında Almirante Brown

Christian Moreno kimdir

Christian Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Moreno şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Christian Moreno nereli

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