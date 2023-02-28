Christian Neira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Neira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Neira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Neira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Neira 23 Kasım 2000 tarihinde Moyobamba şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Christian Neira Herrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Neira Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Christian Neira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Christian Neira'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Neira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cristian_neira_10

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Christian Neira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Neira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Christian Neira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Neira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Unión Comercio

Christian Neira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Neira şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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