Christian Oliva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Oliva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Oliva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Oliva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Oliva 1 Haziran 1996 tarihinde Ciudad del Plata şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Christian Gabriel Oliva Giménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Oliva Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. Christian Oliva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres takımına 12 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Oliva'nin Club Atlético Talleres ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Christian Oliva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/christiaan_oliva/

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Christian Oliva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Christian Oliva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Christian Oliva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Oliva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Nacional

25 Ocak 2019 yılında Cagliari

30 Haziran 2019 yılında Nacional

1 Temmuz 2019 yılında Cagliari

1 Şubat 2021 yılında Valencia

30 Haziran 2021 yılında Cagliari

12 Şubat 2022 yılında CA Talleres

Christian Oliva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Oliva şuan Club Atlético Talleres takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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