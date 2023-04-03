Christian Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Perez 22 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Uruguay uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Perez Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo B futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo B takımına - tarihinde katılmıştır. Christian Perez'nin Atletico River Plate Montevideo B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christian Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Perez şuan Atletico River Plate Montevideo B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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