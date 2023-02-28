Christian Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christian Ramos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christian Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Ramos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Ramos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Ramos 4 Kasım 1988 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Christian Guillermo Martín Ramos Garagay şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Ramos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOQUE FINO yapmaktadır. Christian Ramos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Boys Association futbol takımında oynamaktadır. Sport Boys Association takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christian Ramos'nin Sport Boys Association ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christian Ramos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RamosGaragay

http://www.instagram.com/sombra2502/

Christian Ramos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Ramos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Christian Ramos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Ramos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2009 yılında U. San Martín

1 Ocak 2011 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2012 yılında U. San Martín

1 Ocak 2013 yılında Juan Aurich

10 Temmuz 2016 yılında Gimnasia

25 Ocak 2017 yılında CS Emelec

31 Aralık 2017 yılında Gimnasia

10 Ocak 2018 yılında Tiburones Rojos

20 Temmuz 2018 yılında Al-Nassr FC

25 Şubat 2019 yılında FBC Melgar

30 Haziran 2019 yılında Al-Nassr FC

1 Temmuz 2019 yılında Universitario

1 Ocak 2020 yılında César Vallejo

1 Ocak 2022 yılında Alianza Lima

14 Ocak 2023 yılında Sport Boys

Christian Ramos kimdir

Christian Ramos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Ramos şuan Sport Boys Association takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sporting Cristal Lima

Christian Ramos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru takımında 15 numaralı formasıyla 10 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 89 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Christian Ramos nereli

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