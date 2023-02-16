Christian Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Rivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Rivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Rivera 9 Temmuz 1997 tarihinde Gijón şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Christian Rivera Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Rivera Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Christian Rivera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Gijón futbol takımında oynamaktadır. Sporting Gijón takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Christian Rivera'nin Sporting Gijón ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Christian Rivera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/c6rive/

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Christian Rivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Rivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Christian Rivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Rivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Oviedo Juv. A

1 Ocak 2015 yılında Oviedo Vetusta

1 Temmuz 2016 yılında Real Oviedo

2 Temmuz 2016 yılında Eibar

11 Ocak 2018 yılında Barcelona B

30 Haziran 2018 yılında Eibar

31 Temmuz 2018 yılında Las Palmas

25 Ekim 2018 yılında SD Huesca

30 Haziran 2019 yılında Las Palmas

2 Eylül 2019 yılında CD Leganés

30 Ocak 2020 yılında Las Palmas

31 Ocak 2020 yılında Girona FC

24 Ağu 2020 yılında Las Palmas

19 Temmuz 2021 yılında Sporting Gijón

Christian Rivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Rivera şuan Sporting Gijón takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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