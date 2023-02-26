Christian Saile kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Saile Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Saile adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Saile Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Saile {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Christian Saile Basomboli şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Saile Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christian Saile'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Christian Saile Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Saile isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Christian Saile Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Saile futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2023 yılında Kaizer Chiefs

Christian Saile Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Saile şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.