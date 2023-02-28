Christian Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Sanchez 5 Nisan 1999 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Christian André Sánchez Soto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Sanchez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christian Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christian Sanchez'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christian Sanchez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/christiansanchez.05/

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Christian Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Christian Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında AD Cantolao

1 Şubat 2022 yılında Llacuabamba

29 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

5 Ocak 2023 yılında AD Cantolao

Christian Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Sanchez şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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