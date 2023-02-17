Christian Schoissengeyr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Schoissengeyr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Schoissengeyr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Schoissengeyr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Schoissengeyr 18 Ekim 1994 tarihinde Concepción de la Vega şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Dominik Cumhuriyeti,Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Christian Junior Schoissengeyr şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Schoissengeyr Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Christian Schoissengeyr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Domzale futbol takımında oynamaktadır. NK Domzale takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Schoissengeyr'nin NK Domzale ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Schoissengeyr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Schoissengeyr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Schoissengeyr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Schoissengeyr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2010 yılında Rapid U19

1 Temmuz 2011 yılında Rapid Wien II

14 Temmuz 2015 yılında Sturm Graz

1 Temmuz 2018 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2022 yılında NK Domzale

Christian Schoissengeyr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Schoissengeyr şuan NK Domzale takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Christian Schoissengeyr Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Donau Linz ab September 2002, Rapid Wien

Dominik Cumhuriyeti takımında 23 numaralı formasıyla 6 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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