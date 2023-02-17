Christian Sorensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Sorensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Sorensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Sorensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Sorensen 6 Ağu 1992 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Christian Nikolaj Sørensen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Sorensen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Christian Sorensen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Sorensen'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Christian Sorensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Sorensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Christian Sorensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Sorensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Odense BK U19

1 Temmuz 2011 yılında Odense BK

1 Temmuz 2013 yılında Silkeborg IF

15 Temmuz 2016 yılında Thróttur

13 Şubat 2017 yılında FC Fredericia

9 Temmuz 2019 yılında Viborg FF

31 Ağu 2022 yılında FC Kopenhag

Christian Sorensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Sorensen şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Odense Boldklub

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.