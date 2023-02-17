Christian Spadoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Spadoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Spadoni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Spadoni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Spadoni 27 Eylül 2000 tarihinde Genova şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Spadoni Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Christian Spadoni, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Chiasso futbol takımında oynamaktadır. FC Chiasso takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Spadoni'nin FC Chiasso ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Spadoni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Spadoni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Spadoni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Spadoni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2017 yılında AC Pisa

1 Temmuz 2019 yılında Pistoiese

9 Ekim 2020 yılında Foggia

1 Şubat 2021 yılında Monopoli

1 Ağu 2021 yılında Monterosi

15 Ocak 2022 yılında Biancavilla

18 Ağu 2022 yılında FC Chiasso

Christian Spadoni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Spadoni şuan FC Chiasso takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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