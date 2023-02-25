Christian Theoharous kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Theoharous Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Theoharous adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Theoharous Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Theoharous 6 Aralık 1999 tarihinde Melbourne şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avustralya,Kıbrıs uyrukludur.Gerçek adı da Κρίστιαν Θεοχάρους şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Theoharous Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christian Theoharous, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Central Coast Mariners futbol takımında oynamaktadır. Central Coast Mariners takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christian Theoharous'nin Central Coast Mariners ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Theoharous Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Theoharous isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Theoharous Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Theoharous futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2017 yılında Melbourne

1 Temmuz 2018 yılında M'gladbach II

1 Kasım 2021 yılında Western United

17 Ocak 2023 yılında Central Coast

Christian Theoharous Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Theoharous şuan Central Coast Mariners takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Christian Theoharous Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 22 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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