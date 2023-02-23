Christian Tue Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Tue Jensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Tue Jensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Tue Jensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Tue Jensen 9 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Tue Jensen Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Christian Tue Jensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuopion Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Kuopion Palloseura takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Tue Jensen'nin Kuopion Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Tue Jensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Tue Jensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Tue Jensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Tue Jensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2018 yılında Midtjylland

1 Temmuz 2019 yılında Brentford B

30 Haziran 2020 yılında Midtjylland

11 Ağustos 2020 yılında FC Fredericia

30 Haziran 2022 yılında Midtjylland

13 Temmuz 2022 yılında KuPS

Christian Tue Jensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Tue Jensen şuan Kuopion Palloseura takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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