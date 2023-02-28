Christian Vasquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Vasquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Vasquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Vasquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Vasquez 15 Ekim 1999 tarihinde Cajamarca şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Christian James Vásquez Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Vasquez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christian Vasquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Boys Association futbol takımında oynamaktadır. Sport Boys Association takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christian Vasquez'nin Sport Boys Association ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christian Vasquez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/christian_vasquez_02/

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http://www.facebook.com/christian.vasquez.58152559

Christian Vasquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Vasquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Christian Vasquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Vasquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FBC Melgar

10 Ocak 2020 yılında UTC

7 Ocak 2023 yılında Sport Boys

Christian Vasquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Vasquez şuan Sport Boys Association takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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