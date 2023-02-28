Christian Velarde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Velarde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Velarde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Velarde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Velarde 20 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Christian Martín Velarde Arrunátegui şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Velarde Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talent Top Football yapmaktadır. Christian Velarde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asociación Deportiva Tarma futbol takımında oynamaktadır. Asociación Deportiva Tarma takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Velarde'nin Asociación Deportiva Tarma ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christian Velarde Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/christianv_20/

Haberin Devamı

Christian Velarde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Velarde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Christian Velarde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Velarde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında UTC

1 Ocak 2019 yılında Sport Loreto

1 Mart 2020 yılında Alianza Atl.

14 Mart 2021 yılında Comerciantes

1 Ocak 2022 yılında AD Tarma

Christian Velarde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Velarde şuan Asociación Deportiva Tarma takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Alianza Lima

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.