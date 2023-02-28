Christian Vilches kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Vilches Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Vilches adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Vilches Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Vilches 13 Temmuz 1983 tarihinde Quinta Normal şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Christian Alberto Vilches González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Vilches Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Christian Vilches, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christian Vilches'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christian Vilches Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Vilches isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Vilches Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Vilches futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında La Calera

31 Aralık 2005 yılında Palestino

1 Ocak 2009 yılında Audax Italiano

1 Temmuz 2011 yılında Colo Colo

25 Mayıs 2015 yılında Atlético-PR

1 Temmuz 2016 yılında U. de Chile

9 Ocak 2019 yılında La Calera

12 Ocak 2023 yılında Magallanes CF

Christian Vilches Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Vilches şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Christian Vilches Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 5 numaralı formasıyla 4 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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