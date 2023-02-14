Christian Zock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Zock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Zock adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Zock Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Zock 6 Mayıs 1994 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guy Christian Zock à Bep şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Zock Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christian Zock, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 27 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Christian Zock'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Zock Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Christian Zock isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Zock Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Zock futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Cosmos de Bafia

18 Ağu 2016 yılında FC Schaffhausen

9 Ağu 2017 yılında FC Sion

27 Ağu 2021 yılında Yverdon Sport

Christian Zock Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Zock şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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