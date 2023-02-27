Christivi Masombo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christivi Masombo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christivi Masombo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christivi Masombo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christivi Masombo 21 Haziran 2001 tarihinde Bruxelles şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Belçika,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Christivi Junior Komba Masombo Liseki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christivi Masombo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VFoot yapmaktadır. Christivi Masombo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christivi Masombo'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Christivi Masombo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christivi Masombo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christivi Masombo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christivi Masombo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında White Star U17

1 Ağustos 2017 yılında Lierse SK U19

1 Temmuz 2018 yılında Union SG U21

1 Temmuz 2019 yılında SCE Aalst U21

1 Kasım 2020 yılında F. Borains U21

1 Ağustos 2021 yılında Elia Lythrod.

1 Temmuz 2022 yılında UN Käerjeng 97

Christivi Masombo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christivi Masombo şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

RSC Anderlecht (2007-2013), Royale White Star Bruxelles (2013-2017), Lierse S.K. (2017-2018), Union Saint Gilloise (2018-2019), S.C. Eendracht Aalst (2019-2020), Royal Francs Borains (2020-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.