Christo Bolohan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christo Bolohan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christo Bolohan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christo Bolohan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christo Bolohan 21 Nisan 2003 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Christo Raul Bolohan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christo Bolohan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christo Bolohan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Unirea 04 Slobozia futbol takımında oynamaktadır. AFC Unirea 04 Slobozia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Christo Bolohan'nin AFC Unirea 04 Slobozia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christo Bolohan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christo Bolohan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christo Bolohan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christo Bolohan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FCSB U19

1 Temmuz 2018 yılında FCSB II

1 Ekim 2020 yılında Metaloglobus

30 Haziran 2021 yılında FCSB II

1 Temmuz 2021 yılında Unirea Slobozia

Christo Bolohan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christo Bolohan şuan AFC Unirea 04 Slobozia takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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