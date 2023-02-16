Christoffer Aspgren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoffer Aspgren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christoffer Aspgren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christoffer Aspgren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christoffer Aspgren 20 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Christoffer Daniel Aspgren şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christoffer Aspgren Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christoffer Aspgren, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gefle IF futbol takımında oynamaktadır. Gefle IF takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Christoffer Aspgren'nin Gefle IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christoffer Aspgren Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Christoffer Aspgren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christoffer Aspgren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christoffer Aspgren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ekim 2014 yılında Gefle

1 Eylül 2015 yılında Piteå IF

1 Aralık 2015 yılında Gefle

1 Ocak 2016 yılında Sandvikens IF

8 Ocak 2022 yılında Gefle

Christoffer Aspgren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christoffer Aspgren şuan Gefle IF takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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