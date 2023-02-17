Christoffer Boateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoffer Boateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christoffer Boateng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christoffer Boateng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christoffer Boateng 8 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Danimarka,Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christoffer Boateng Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Christoffer Boateng, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christoffer Boateng'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Christoffer Boateng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christoffer Boateng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Christoffer Boateng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christoffer Boateng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında B.93 Youth

1 Temmuz 2012 yılında Lyngby BK U19

22 Ağu 2015 yılında FC Helsingör

14 Temmuz 2016 yılında Brönshöj BK

1 Temmuz 2018 yılında Naestved BK

8 Temmuz 2019 yılında Vendsyssel FF

31 Ağu 2021 yılında Hvidovre

30 Haziran 2022 yılında Vendsyssel FF

15 Temmuz 2022 yılında Fremad Amager

Christoffer Boateng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christoffer Boateng şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC København, Boldklubben af 1893

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.