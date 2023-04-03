Christoffer Kvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoffer Kvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christoffer Kvist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christoffer Kvist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christoffer Kvist 19 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christoffer Kvist Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Viborg FF U19 futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christoffer Kvist'nin Viborg FF U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Christoffer Kvist Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christoffer Kvist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Viborg FF U19
Christoffer Kvist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christoffer Kvist şuan Viborg FF U19 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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